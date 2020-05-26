عضو "استشاري ترامب" لـ"الوطن": وصلنا في بعض الأيام إلى 5 آلاف وفاة

تحدث بروفيسور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والتي كسرت حاجز 94 ألفا.

وقال "صوما"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، إن الوفيات في الفترة الأخيرة هي أقل من المعدل في البداية، إذ كانت الوفيات تصل في اليوم الواحد إلى 4 آلاف أو 5 آلاف شخص.

وأضاف: "ولا شك أن أرقام الوفيات كبيرة في الولايات المتحدة، نعم هناك رقم قياسي للوفيات لم نعهده في الولايات المتحدة، وكذلك هناك أرقام قياسية في أوروبا. تصور مثلا حرب فيتنام برغم طولها قتل فيها 54 ألف جندي أمريكي، في حين أننا في شهرين فقط توفي أكثر من 85 ألف أمريكي وتجاوزنا ذلك لنصل إلى 94 ألف وفاة".

وقال المسؤول الأمريكي إن "زيادة الإصابات والوفيات ليست قاصرة على الولايات المتحدة، فالدول الأوروبية تسجل وفيات وإصابات كبيرة بفيروس كورونا المستجد، وإذا أجرينا مقارنة من ناحية النسب، فأوروبا أكثر تضررا من الولايات المتحدة، في بريطانيا مثلا عدد الوفيات بها يصل إلى 14% وفرنسا 13% وإيطاليا 12% ومثلا إسبانيا 10%".

وتابع: "بينما الوفيات في الولايات المتحدة لتعادل نحو 5.5% من أعداد المصابين أو أقل قليلا مقارنة بأعداد المصابين والسكان، ولكن بصفة عامة منحنى الوفيات يتراجع لدينا الآن، وليست كل الولايات لدينا متساوية في الإصابة بالفيروس والتضرر منه".