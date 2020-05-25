مسؤول أمريكي لـ"الوطن": 400 ألف مسافر نشروا كورونا في أمريكا

تحدث بروفيسور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار لـ"الوطن"، عن حالة الوعي لدى الشعب الأمريكي، في ظل زيادة أعداد مصابي الفيروس والوفيات التي تجاوزت حاجز الـ 94 ألفا.

وقال "صوما" إن "الشعب الأمريكي كما تعلم شعب واع ويعرف ماذا يحصل في الوقت الحاضر، ويعرف من تسبب في هذا المرض، الكل يدرك أن هذا المرض بدأ في الصين وانتشر منها إلى بقية دول العالم".

وأضاف: "أما السبب الرئيسي لانتشار المرض بشكل سريع في الولايات المتحدة، فيعود إلى الصمت الكبير الذي التزمت به حكومة الصين عندما تفشى الفيروس وكانت السلطات الصينية تدرك جيدا أنه يعدي وأنه ينتشر بين الناس".

وتابع: "ولهذا أوقفت وقتها حركة الطيران بين مدينة ووهان وبقية المدن الصينية، والسبب الرئيسي أنها كانت تعلم أن هذا المرض ينتشر بين الناس، لكنها في الوقت نفسه سمحت بالطيران إلى بقية دول العالم وبصورة خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وقال المسؤول الأمريكي إنه "في تلك الفترة التي لم يكن أحد خارج الصين يعلم بأن هذا المرض ينتشر بين الناس، وصل إلى الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف مسافر، هؤلاء هم الذين نشروا الوباء في الولايات المتحدة".

وبخصوص تفشي الفيروس في نيويورك، أوضح: "نيويورك هي أكثر مدينة تعرضت للإصابات، فانتشر فيها لأنها مدخل الولايات المتحدة من الشرق، ووصل إليها بضعة مئات من الآلاف جلبوا المرض إليها".