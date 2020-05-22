بوتين يحذر من حدوث موجة جديدة من كورونا في الخريف

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ممكنة في الخريف، من أكتوبر إلى نوفمبر، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع الحظر.

وقال بوتين: "نحن بحاجة إلى الاستعداد لذلك، والخروج التدريجي من نظام الحظر الذي مازلنا نعيش فيه إلى حد كبير اليوم ، ونحتاج إلى التفكير في ما يقوله الخبراء في البلاد وفي الخارج، وإمكانية حدوث موجة جديدة، في الخريف، نهاية أكتوبر-نوفمبر، والتي يجب أن نضعها في الاعتبار أيضًا وأن نكون مستعدين لمثل هذا التطور للوضع"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

في سياق متصل، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، اليوم، أن الوضع بخصوص فيروس كورونا في روسيا يعطي سببا للقول إن مرحلة الاستقرار قد بدأت في البلاد.

وقالت جوليكوفا :"الوضع الذي تطور على مدى الأيام العشرة الماضية [منذ إلغاء نظام العطلة]، كما أشرتم من قبل، يعطينا سببًا للقول، بأن البلاد مع ذلك انتقلت إلى وضع الاستقرار".

وأشارت إلى أن معدل نمو اكتشاف الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ينخفض ووفقا لهذا، فقد بلغ الانخفاض خلال 10 أيام 22.5%.