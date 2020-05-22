السعودية: عدم إقامة صلاة العيد في الجوامع والمصليات

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية على كافة أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد في الجوامع أوالمصليات بالمملكة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن ذلك يأتي إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات في المساجد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشي كورونا المستجد؛ مواكبة لجهود الدولة في هذا الصدد.

وفي السودان، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد، حفظا للنفس جراء انتشار كورونا المستجد.

ووجه وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح في بيان، اليوم، جميع المسلمين إلى إقامة صلاة العيد بالمنازل، مناشدا المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين الدعاء في العيد لرفع البلاء.

وهنأ نصر الدين الأمة الإسلامية عامة والسودانية خاصة بحلول عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يستطلع مجمع الفقه الإسلامي السوداني غدا هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية.