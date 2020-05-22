فيديو.. احتفال جمهورية أذربيجان بالـ102 لتأسيسها

نشر موقع "الوطن"، تقريرًا عن احتفال جمهورية أذربيجان الديموقراطية الشعبية بالذكرى الـ102 بتأسيسها، الذي يوافق يوم 28 مايو المقبل.

وبحسب التقرير فإن أذربيجان، شهدت إقامة أول جمهورية برلمانية في الشرق الإسلامي، وإقامة اول دولة قانون ديموقراطية في الشرق، وإقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من البلدان في جميع انحاء العالم.

كما أنشأت أذربيجان، نظامًا قضائيًا مستقلًا، ومنح المرأة حق التصويت قبل تطبيقه في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأسيس جيش وطني وتداول العملة المحلية، وإعلان اللغة التركية الأذربيجانية اللغة الرسمية في البلاد.

كما شهدت أذربيجان أيضًا، إنشاء أول جامعة في الشرق الإسلامي، وتحتل مكانًا مرموقًا بين الدول الرائدة والدول ذات النفوذ.

إن تطور أذربيجان تطورًا ملموسًا، مع أعمال البناء المستمرة في جميع المجالات، والنشاط الدائم للرئيس إلهام علييف، الذي يسير على خطئ المؤسس حيدر علييف، يبشر بمستقبل باهر للشعب الأذربيجاني.