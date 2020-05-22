التحالف الدولي يعلن مقتل قياديين في داعش الإرهابي بسوريا

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم، مقتل قياديين في التنظيم خلال عملية مداهمة قامت بها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالتعاون مع التحالف في محافظة دير الزور السورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح التحالف في بيان أن القائدين هما أحمد عيسى الزاوي، وأحمد محمد الجغيفي، مضيفا "كان أحمد الزاوي المعروف أيضا باسم (أبو علي البغدادي) والي داعش شمال بغداد وبصفته قائدا إقليميا كان الزاوي مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف التحالف الدولي، "كان أحمد الجغيفي المعروف أيضا باسم (أبو عمار) مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والامدادات لداعش وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل أسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر التحالف الدولي، أن "إقصاء قادة داعش سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين وفي المنطقة ككل كما أن الضغط المستمر الذي تمارسه قوات سوريا الديمقراطية يؤدي إلى تضاؤل أعداد القيادات المتبقية لداعش في المنطقة".

وأشار التحالف الدولي، إلى أن " القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا تواصل الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهورها و التحالف يواصل دعمهم من خلال تقديم المشورة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي".