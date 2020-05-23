حظك اليوم السبت 23-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تصر على فرض آرائك وابحث عن الأصلح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.