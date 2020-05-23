البنك الدولي يمنح 160 مليون دولار لأربعة بلدان في القرن الأفريقي

قدم البنك الدولي لإثيوبيا وجيبوتي وكينيا وأوغندا، أمس الجمعة، منحة بمبلغ 160 مليون دولار، تمويل إجمالي من أجل مكافحة غزو الجراد، الذي يهدد الأمن الغذائي بهذه البلدان في شرقي أفريقيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال البنك الدولي في بيان، إن التمويل يندرج في إطار برنامج الـ 500 مليون دولار الموجه لمساعدة بلدان إفريقيا والشرق الأوسط في التصدي لاجتياح الجراد الصحراوي، ويعنى هذا البرنامج بمساعدة الفلاحين ومربي الماشية والأسر القروية على وجه السرعة للتغلب على إحدى أسوأ الكوارث الناجمة عن غزو الجراد منذ عقود.

وأوضح البنك الدولي، أن هذا التمويل يشمل إثيوبيا بقيمة 63 مليون دولار وجيبوتي بـ 6 ملايين دولار وكينيا 43 مليون دولار وأوغندا 48 مليون دولار.