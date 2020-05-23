المستشار عدلي حسين: مراكز القوى أرادت الانقلاب على السادات بشكل شعبي

قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الفريق محمد فوزي كان أول من حققنا معه في ثورة التصحيح أو "مراكز القوى" التي وقعت في فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 1971: "المجموعة دي تكتلوا ضد السادات تمهيدا لإزاحته، وكانوا عايزين يعملوها بصورة شعبية".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أنه قد تم تسجيل عدد كبير من المكالمات بين "مراكز القوى" تلك، وتم إبلاغ الرئيس السادات بتلك المكالمات وهو ما دفعه للقيام بخطوة القبض عليهم قبل التنفيذ: "مراكز القوى كانت تريد إزاحة السادات بطريقة شرعية"، موضحا أن قضية "الفنية العسكرية" كان بها عدد كبير من القتلي وصل لـ14 قتيل عند الهجوم على الكلية، وكان رئيس التنظيم حينها "صالح سرية" وهو فلسطيني الأصل ودموي: "كان عايش في العراق، وجه مصر وقدر يجند مجموعه من الشباب، وكان هدفه الانقلاب ضد الرئيس السادات".

وأكد أن قضية الفنية العسكرية هي إحدى أهم القضايا التي قام بالتحقيق فيها أثناء عمله بنيابة أمن الدولة العليا: "صالح سرية هو أحد الفرق المتطرفة لأبو نضال الفلسطيني، وكان جاي ينتقم"، مشيرا إلى أنه وبعد الحكم عليهم بالإعدام أعفي أحدهم وكان يدعي "طلال الأنصاري": "التراجع عن إعدامه كان رأي النيابة حينها بسبب تعاونه معنا، وقضايا الإعدام يجب أن يوافق عليها رئيس الجمهورية".