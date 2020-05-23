رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق يوضح أهداف جماعة "التكفير والهجرة"

قال المستشار عدلي حسين، المحافظ الأسبق للقليوبية والمنوفية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه كان يتم إطلاق اسماء على المنظمات بحسب أهدافها أو أماكنها لتميزها عن باقي التنظيمات، وكان دور تنظيم "التكفير والهجرة" هو تكفير المجتمع ومن ثم الهجرة لجبال اليمن لإقامة دولتهم المزعومة.

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن قضية "التكفير والهجرة" قد اكتشفت بالصدفة في صحراء أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وتابع: "كانوا عايشين في حالة عزلة عن المجتمع وكانوا مستنين الورق بتاعهم يجي علشان يهاجروا"، موضحا أن أحد أعضاء تلك الجماعة كان دائم السعي لتركهم والعودة مرة أخرى لمنزله، وهو ما أدى إلى فضح أمرهم بعدما نجح في الهروب منهم ووصل إلى محافظته بالإسكندرية.

وأكد أن عنف جماعة التكفير والهجرة واغتيالهم للشيخ الذهبي، وزير الأوقاف الراحل، جاء بعد القبض على مؤسسين تلك الجماعة: "كانوا فاكرين أن العالم هينتهي بعد حرب ذرية ستحدث، وخلال التحقيق قام الذهبي بإصدار كتاب فيه فند أفكار المنظمة واعتبرها أفكار خارجه عن الدين"، مشيرا إلى أن ذلك الكتاب قد أدى إلى عدول عدد من الأشخاص عن الانضمام لتلك الجماعة ما أدى إلى اغتياله.