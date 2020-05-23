في 7 خطوات.. إجراءات تسجيل المنشآت الطبية

تستعرض "الوطن"، إجراءات تسجيل المنشآت الطبية، وفقا لما قدمته النقابة العامة للأطباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات تسجيل المنشآت الطبية

ـ يتم التعامل فى استخراج التسجيل الطبى لأي منشأة طبية مع الطبيب المدير الفنى أو الطبيب صاحب الترخيص وذلك من خلال موظفي قسم المنشآت بالنقابات الفرعية ويقوم موظفي المنشآت بالنقابة الفرعية بالتعامل فقط مع الأطباء وليس مندوبين عنهم.

ـ لتسجيل أى منشأة طبية تابعة لجمعية خيرية أو مؤسسة أو شركة يتم تقديم بيان بأعضاء مجلس إدارة المنشأة الطبية على أن يكونوا من الأطباء و يرفق معها لائحة النظام الأساسي، وتقدم كذلك لائحة أجور الأطباء ولائحة الخدمات والأسعار وموافقة الشئون الاجتماعية على تأسيس المنشأة الطبية.

ـ لا يتم تسليم شهادة تسجيل المنشأة إلا للطبيب نفسه أو مندوب النقابة الفرعية.

ـ بعد استلام شهادة التسجيل من النقابة يتم تقديم صورة من هذه الأوراق بإدارة العلاج الحر بالمحافظة للحصول على ترخيص وزارة الصحة.

شروط فتح العيادات الخاصة أو منشأة طبية خاصة

ـ إنهاء إجراءات التسجيل بمقر النقابة الفرعية والنقابة العامة للأطباء.

ـ إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان.

ـ مراجعة الإجراءات حتى ينأوا بأنفسهم عن أية مخالفات أو إجراءات قانونية من الجهات المختصة ضدهم.