رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق يوضح سبب خلافه مع حكم الإخوان

قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إنه أثناء حكم الإخوان عام 2012، فصلوا النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، بأمر دستوري باطل، عكس نيتهم السيئة وتجبرهم وسعيهم لاستغلال القضاء من أجل إرهاب المواطنين: "رفعت دعوى من أجل عودة النائب العام لمنصبه ثانية".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع على فضائية "TEN"، أن أحد وزراء جماعة الإخوان حينها، طلب منه سحب الدعوى التي رفعها على ذلك القرار الغريب، وطلب منه التفاوض، وهو ما عكس تخوفهم من إلغاء أمرهم الدستوري، موضحا أن ذلك عكس تخوفهم، ما أدى رفض إلغاء الدعوى المقامه على ذلك القرار.

وأكد أن جماعة الإخوان، عرضوا عليه بأن يكون سفيرا لمصر في دولة الفاتيكان، لكنه قابل ذلك برفض العرض المقدم وعدم تنفيذه، مشيرا إلى أن ذلك العرض، جاء من أجل سحب الدعوى المقامة من خلاله ضدهم، لكنه رفض ذلك وأصر على المضي قدما في دعواه المقامة، حتى تم إعادة النائب العام لمنصبه مرة أخرى.