يشرب مياه في كولدير.. مصرع شاب صعقا بالكهرباء في سوهاج

لقى شاب مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء شربه المياه من مبرد مياه بقرية بنهو دائرة مركز طهطا بسوهاج، جرى نقل الجثة لمستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من مستشفى طهطا العام بوصول "محمد. ا. ف" 17 عاما، طالب يقيم بناحية بنهو دائرة المركز "جثة هامدة"، إدعاء صعق كهرباء.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "السيد. ف" 48 عاما عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تناول نجله المذكور بعض المياه من مبرد بذات الناحية، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى لوفاته، نافيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة، هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.