حقوقية أمريكية: مليشيا الحوثي تتعامل مع كورونا حسب تعليمات طهران

قالت المحامية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي، إيرينا تسوكرمان "إن مليشيات الحوثية تتعامل مع الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق سيطرتها بحسب تعليمات تأتيهم من إيران".

وأضافت تسوكرمان، في الندوة التي نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات عبر تقنية الاتصال المرئي "أن مليشيات الحوثي تقوم بإعادة سيناريو إيران في اليمن بنفس ما قام به حزب الله، وتعمل في نطاق جغرافي خاص بإيران"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضحت تسوكرمان، أن هناك تسترا من الحوثيين بشأن وباء كورونا منذ فترة، والسبب هو أن الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون تتبع خطى إيران، موضحة أن إيران ساعدت في نشر الوباء ولم تعمل على إيقاف الرحلات الجوية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".