3 إصابات جديدة بكورونا غرب البصرة في العراق

أعلن قائم مقام قضاء الزبير غرب البصرة بالعراق عباس ماهر السعيدي، اليوم، تسجيل 3 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف السعيدي، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن المصابين الثلاثة بينهم ممرض واثنان من عائلة واحدة.

وفي سياق متصل، أعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتورعبدالغني سعدون الساعدي شفاء عشر حالات جديدة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء إلى 419 حالة.

من جانبها، أشارت صحيفة "الصباح" الرسمية في العراق، اليوم، إلى تماثل 19 مصابا بفيروس كورونا المستجد في جانب الرصافة ببغداد، للشفاء. وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة، يبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في العراق، 3964 مصاباً، بينها 2532 حالة شفاء، و147 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

كان وزير الصحة حسن التميمي طمأن، أمس، المواطنين بأن جميع الارقام التي تعلن بشأن كورونا هي صحيحة، مشيراً إلى اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع الفايروس وفتح الدوائر والجامعات والمدارس.