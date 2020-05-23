الاحتلال التركي يدخل مواد لوجستية لقواعده غير الشرعية في الحسكة

واصلت قوات الاحتلال التركي انتهاكها لسيادة الأراضي السورية، وأدخلت صباح اليوم تعزيزات ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن قوات الاحتلال التركي أدخلت 12 سطحة عبر معبر مدينة رأس العين محملة بصفائح وعوارض إسمنتية تستخدم في إنشاء المقرات والتحصينات واتجهت جنوبا إلى قواعدها غير الشرعية بريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

ومنذ عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من أكتوبر الماضي، أدخلت قوات الاحتلال التركي عشرات الآليات المحملة بالأسلحة والمعدات اللوجستية؛ لتعزيز قواعدها اللاشرعية ودعم مرتزقتها من التنظيمات الإرهابية التي تقوم بتنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي وتدمير البنى التحتية والمرافق الخدمية ما تسبب في نزوح كبير للمدنيين عن قراهم وبلداتهم.