السيسي يكرم الشهيد "اللواح".. وأرملته: خفف عنا معاناة فراقه

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة في بورسعيد؛ لتكريم أسرة الشهيد الدكتور أحمد عبده اللواح في بورسعيد أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي نهاية مارس الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 57 عامًا، وهو أول شهيد بالجيش الأبيض لمكافحة الفيروس.

ونقل أبوهاشم تأكيد الرئيس على أن الدولة تقدر أسر الجيش الأبيض وترعاهم مثل رعايتها لكل أسر الشهداء في مصر، منوها بتكليف الرئاسة والصحة بالاستجابة لمطالب أسر الشهداء.

وقدم وكيل وزارة الصحة هدية الرئيس لأسرة الشهيد، وباقة ورد من المديرية لهم.

واستقبل الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة في بورسعيد، أرملة الشهيد اللواح أمل عرفة، وابنته إسراء اللواح، وابنه محمد 14 عاما.

ووجهت أمل عرفة أرملة الشهيد الشكر والتقدير للرئيس السيسي؛ لاهتمامه بأسر الشهداء، وأكدت أنها رغم فداحة الخسارة بفقدان دكتور أحمد اللواح لكنها سعيدة بما يقدمه الرئيس السيسي؛ ليخفف عن أسر الشهداء معاناتهم بفقدان زويهم.

وقالت إنها طالبت زوجها في بداية الأزمة مع كورونا بإغلاق معمل التحاليل، لكنه رفض وأكد دور الطب في مساندة المواطنين خلال هذه الأزمة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف حتى تأكدت إصابته بالفيروس.

وأعربت عرفة عن سعادتها بتقدير الدولة ودعوات الجميع بالرحمة له، متمنية أن يهتم رجال الأعمال بالتبرع لدعم المستشفيات بالأجهزة الطبية حيث تعاني من نقصها بورسعيد، وستحرص على استكمال مسيرة زوجها في العطاء.

وطالبت أرملة اللواح المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة؛ لأن فيروس كورونا عدو لا يستهان به.

وقدمت إسراء اللواح ابنة الشهيد الشكر إلى الرئيس السيسي، لتقديره لما قدمه والداها الشهيد، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد اهتمام مصر بأبنائها، داعية الجميع إلى الدعاء لوالدها.

وأكد محمد ابن الشهيد اللواح، الوحيد الذي لم يصب بالفيروس من عائلته، أنه فخور بتكريم الرئيس السيسي لاسم والده، فهو عوضه اليوم الإحساس بالأبوة التي افتقدها بعد وفاة اللواح.