ضبط 18500 كمامة مجهولة المصدر

فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد رصدت المتابعة قيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية (كمامات) مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.بالفحص تم تحديد مرتكب الواقعة (حاصل على بكالوريوس - مقيم ببنى مزار بالمنيا) وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت) المُستخدمان فى إرتكاب الواقعة وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للإتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط (عدد 8 كرتونة بداخلهم عدد 370 علبة بإجمالى عدد 18500 كمامة).بمواجهة المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه فى محاولة لإستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية (كمامات) عبر مواقع التواصل الإجتماعى للمواطنين الراغبين بغرض الإستفادة مادياً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.