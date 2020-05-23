الأموال العامة تضبط تحويلات غير مشروعة بـ مليون و 185 الف جنيه مصري

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة..

حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية " تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "شخص" بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية .. وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستندياً" ما يعادل (مليون و185 ألف جنيه مصرى).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.