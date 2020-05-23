اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لـ"إعدادية القاهرة" بنسبة نجاح 98.6%

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 بنسبة نجاح 98.6%، حيث قدم 153020 طالبا وطالبة الأبحاث المطلوبة؛ لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 100%، كما اعتمدت نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100%، والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 99%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.