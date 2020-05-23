تكثيف حملات النظافة والإنارة في سوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:36 م | السبت 23 مايو 2020
وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل بالشوارع والميادين.
ومن جانبه قال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه جرى أعمال التجميل وتركيب شرائط الإنارة أمام قسم ثان سوهاج، حيث جرى رصف المنطقة أمام القسم ورفع مستوى التجميل والإنارة بها.
وأوضح علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه جرى شن حملة لصيانة أعمدة الإنارة بطريق قرية البربا.
وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة في الفترة المسائية لغسل الأرصفة.
كما استهدفت الحملة طريق "مصر - أسوان" ومدخل المدينة وشارع المحطة وشوارع الجمهورية والتحرير ومجلس المدينة ومحمد الأمير وبنك مصر الجديد ومدرسة الصنايع بنين والشونة وميدان المتلت والبحر الأعظم والمنشية والمساكن البحرية ومنطقة الضرائب العامة.