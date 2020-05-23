تكثيف حملات النظافة والإنارة في سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بتكثيف أعمال النظافة والاهتمام بأعمال التجميل بالشوارع والميادين.

ومن جانبه قال عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إنه جرى أعمال التجميل وتركيب شرائط الإنارة أمام قسم ثان سوهاج، حيث جرى رصف المنطقة أمام القسم ورفع مستوى التجميل والإنارة بها.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه جرى شن حملة لصيانة أعمدة الإنارة بطريق قرية البربا.

وأشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة في الفترة المسائية لغسل الأرصفة.

كما استهدفت الحملة طريق "مصر - أسوان" ومدخل المدينة وشارع المحطة وشوارع الجمهورية والتحرير ومجلس المدينة ومحمد الأمير وبنك مصر الجديد ومدرسة الصنايع بنين والشونة وميدان المتلت والبحر الأعظم والمنشية والمساكن البحرية ومنطقة الضرائب العامة.