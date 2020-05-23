واشنطن تتهم النظام الإيراني بالتورط في 360 عملية إرهابية بـ40 دولة

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالتور ط منذ توليه السلطة في أكثر من 360 عملية إرهابية دولية، تتضمن عمليات اغتيال وتفجيرات وهجمات في أكثر من 40 دولة.

ووثقت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير لها، أمس، تلك العمليات ضمن "حملة الإرهاب العالمية" التي شنها النظام الإيراني وتضمنت ما يصل إلى 360 اغتيالا مستهدفا في دول أخرى، وكذلك التفجيرات الجماعية التي قتلت وجرحت المئات، وفقا لما نشره موقع "العربية".

أمريكا: الهجمات نفذتها قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووزارة المخابرات وميليشيات "حزب الله" اللبناني.

ووفقاً لورقة الحقائق المنشورة، تعتقد الولايات المتحدة أن عمليات الاغتيال هذه قد نفذتها في الأساس قوة القدس التابعة للحرس الثوري ووزارة المخابرات، ولكن أيضاً عبر أطراف ثالثة ووكلاء مثل ميليشيات "حزب الله" اللبناني.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن إيران تستخدم الغطاء الدبلوماسي والعصابات الإجرامية وعصابات المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج.

كما أوضحت أن المعارضين السياسيين وزعماء ونشطاء الأقليات العرقية والدينية ومسؤولي الحكومة الأجنبية، وكذلك نشطاء المجتمع المدني والصحافيين الإيرانيين في الخارج، هم من بين أهداف النظام.

أمريكا تصنف وزير استخبارات إيران السابق علي فلاحيان على قائمة العقوبات لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان

وصنفت الولايات المتحدة وزير استخبارات إيران السابق، علي فلاحيان، في 20 مايو الجاري، على قائمة العقوبات، لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة ولايته منها دوره في اغتيال العديد من المعارضين السياسيين الإيرانيين في أوروبا، بما في ذلك القضايا التي أصدرت فيها المحاكم السويسرية والألمانية أوامر باعتقاله.

كما أنه متهم بالوقوف وراء هجوم مركز "آميا" وكذلك متورط في اغتيال مواطنة أميركية في غزة، فضلا عن عمليات اغتيال أخرى ضد معارضين.

وأصدرت عدة دول مذكرات توقيف بحق دبلوماسيين إيرانيين بقتل المعارضين، منهم محسن رباني، العقل المدبر المزعوم لتفجير "آميا" في الأرجنتين، وكان الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية في بوينس آيرس، وكذلك أحمد رضا أصغري، عضو في الحرس الثوري الذي استخدم منصب سكرتير ثالث في السفارة الإيرانية كغطاء.

ووفقاً لتقرير الخارجية الأمريكية، فقد دعا 4 مقررين خاصين للأمم المتحدة، في مارس الماضي، الحكومة الإيرانية إلى وقف التهديدات بالقتل ضد صحافيين يعملون خارج إيران خاصة أولئك الذين يعملون في القنوات الناطقة الفارسية.

اغتيال مسعود مولوي بإسطنبول في 2019.. أحدث هجمات النظام الإيراني

ويعد اغتيال مسعود مولوي في إسطنبول في نوفمبر 2019 أحدث الهجمات التي قام بها النظام الإيراني، حيث قُتل المدون المثير للجدل لموقع "الصندوق الأسود" الذي نشر ادعاءات حول الفساد داخل النخبة العسكرية، وكذلك ابن خامنئي، مجتبى.

وبحسب ما نقلته "رويترز"، عن مسؤولين أتراك بارزين نقلتهم رويترز في مارس ، حرض ضابطي استخبارات متمركزين في القنصلية الإيرانية في تركيا على القتل.