محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة، وناقش المحافظ خطة تنمية المشروع وتذليل العقبات لإصلاح أي أعطال، فضلا عن خطة تنمية الموارد والإرادات الخاصة بالمشروع، فضلاً عن التنسيق مع قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.