رغم الجفاف.. رومانيا تعلن المشاركة في مناقصة مصر للقمح

توقعت وكالة "رويترز"، انخفاض إنتاج القمح في رومانيا بشكل حاد هذا العام بسبب الجفاف، ولكن لا يزال عليها جمع فائض كاف لتقديمه في مناقصات الحبوب الدولية بمصر.

جاء ذلك وفق ما ذكره مزارعون وخبراء في رومانيا التي تعد ثاني أكبر بائع للحبوب بين دول الاتحاد الأوروبي، كما تعتبر إلى جانب فرنسا وروسيا مصدر رئيسي للحبوب إلى الشرق الأوسط، ومصر مشتر رئيسي للقمح الروماني.

وقف صادرات القمح برومانيا أسبوعا بسبب مخاوف الإغلاق العالمي بسبب كورونا واندفاع لتعزيز الاحتياطي

ونقلت "رويترز" عن بيتر دايا وزير الزراعة الروماني السابق، أن موسم الجفاف يعد ضربة مزدوجة، حيث تشهد رومانيا عاما سيئا للغاية بالنسبة للقمح، حيث أن الوضع يشبه عام 2002 عندما تجمدت النباتات بالشتاء في ظل عدم وجود غطاء ثلجب، ثم عدم سقوط أي امراض خلال شهر الربيع.

وقال "دايا"، لـ"رويترز"، إن البيانات الميدانية أظهرت أن محاصيل 10 من أصل 41 مقاطعة إدارية تضررت، وقد حصدت رومانيا محصولا قياسيا من القمح بلغ نحو 10 ملايين طن العام الماضي من 2.1 مليون هكتار، ويتوقع المزارعون والتجار الآن أن يحصد ما بين 5 و7.4 مليون طن.

ومع ذلك، فإن هذا المحصول الأصغر، على خلفية الجفاف الشديد، سيكون له تأثير مفيد، من خلال منع حدوث مرض "الإرجوت" الفطري في الحبوب، وهو مطلب رئيسي في مناقصات مصر، ونقلت الوكالة عن سيباستيان ديفوس المسئول بشركة كوبتا للوساطة فى رومانيا ان بلاده تواجه جفافا شديدا، لكنها ستظل مصدرة للقمح، ربما بنحو 3.5 مليون طن، وبالتالي ستتمكن من المشاركة في المناقصات الدولية مثل مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، كما يعتامد ذلك على الأسعارفي السوق العالمية وكذلك العرض والطلب"

وقال "ديفوس" أنه يتوقع أن يكون محصول القمح الروماني لعام 2020 نحو 7.3 أو 7.4 مليون طن، وربما أقل من ذلك ، ويتراوح الاستهلاك المحلي لرومانيا بين 2.5 و3 ملايين طن، مما يترك فائضاً في الصادرات يتراوح بين 2 و4.9 مليون طن.

وفاجأت الحكومة الرومانية، الأسواق الشهر الماضي بوقف صادرات القمح مؤقتا لمدة أسبوع بسبب المخاوف من أن يؤدي الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا الى اندفاع لتعزيز الاحتياطي.