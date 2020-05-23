الأعلى للإعلام: الألفاظ السوقية والتدخين في صدارة الملاحظات بالمسلسلات

أظهر تقرير اللجان الفنية التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، احتلال الألفاظ السوقية والمتدنية قائمة الملاحظات والمخالفات ب201 ملاحظة في الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم مشاهد التدخين بواقع 125 ملاحظة.

وتبين من التقرير الذي حصلت عليه "الوطن" أيضا أن مشاهد شرب الخمر تأتي في المرتبة الثالثة بواقع 39 مشهدا، ثم تشويه صورة المرأة ب 30 ملاحظة، فتعاطي المخدرات والتي تساوت مع مشاهد العنف بواقع 26 مشهدا لكل منهما، ثم مخالفة كود الطفل ب19 ملاحظة، وإيحاءات جنسية ب13 مخالفة.

وكانت أقل معايير الرصد مخالفة "السب والقذف، والتهكم والسخرية وانتقاد سلوكيات المصريين، وتمجيد الجريمة والبلطجي وتوظيف الدين سلبيا، والحض على الكراهية"، وفيما يلي صورة لمقارنة تمثيل الملاحظات ب25 مسلسل:

وكانت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصدت 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".