صور.. القصة الكاملة لـ"سحل وتعذيب" الشاب زين في بولاق الدكرور

بعد مرور عاملين على واقعة قتل وسحل الشاب زين في شارع الثلاجة بمنطقة بولاق الدكرور على يد 5 متهمين، أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على القضية وقضت بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لثلاثة متهمين، والسجن 10 سنوات لـ5 متهمين، مع وضعهم جميعا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

صدر الحكم في القضية رقم 18156 لسنة 2018 جنايات بولاق الدكرور بتهمة سحل الشاب زين العابدين حتى الموت في بولاق الدكرور.

تفاصيل الجريمة البشعة، جاءت من خلال أوراق التحريات والتحقيقات، طبقًا لأقوال أسرة المجني عليه كالتالي:

- الحقوني.. أنا بموت:

الرابعة فجر الخميس 19 أبريل 2018، حضر 10 أشخاص مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء إلى شارع الثلاجة في صفط اللبن، وخطفوا شابًا يجلس على مقهى، وعلى بعد 100 متر أخرجوا الأسلحة النارية والبيضاء، وبدأوا في التعدي علي الشاب بالضرب بالأيدي والركل بالقدم، وسددوا له عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده، مرددين عبارات: "إحنا مش بنخاف.. لا من حكومة ولا من حد.. إحنا بناخد حقنا".

استمر مشهد التعدي بالضرب والسحل على الشاب بعدما جردوه من ملابسه، ومزقوا جسده لمدة 45 دقيقة، والشاب يصرخ للمارة وسكان المنطقة "الحقوني.. الحقوني" دون مغيث ثم فروا هاربين.

- زين اتقتل واتسحل:

في الخامسة والنصف صباح الخميس 19 أبريل 2018.. أسرع والد المجني عليه إلى قسم الشرطة، وأبلغ رئيس المباحث، وقال له: "زين ابني اتقتل واتسحل وتمثل بجثته".. أخطر رئيس المباحث اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث آنذاك، بتفاصيل البلاغ المرفق بفيديو يحتوي على تفاصيل الجريمة.

وانتقل اللواء إبراهيم الديب بصحبة فريق من المباحث، على رأسهم مدير المباحث الجنائية، ورئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتمت مناظرة الجثة، وتبين أن الضحية يدعى زين العابدين زين، 28 عاما، سائق.

وأخطر اللواء مدير أمن الجيزة، المستشار، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشر التحقيقات، رئيس نيابة حوادث جنوب الحيزة، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة، وقررت تشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

- جريمة من 4 سنوات:

عقب الانتهاء من مناظرة الجثة، بدأ فريق من مباحث الجيزة، بفحص مقاطع الفيديو، ومنافشة أسرة المجني عليه وعدد من شهود الواقعة.

وجاءت التحريات، التي قادها الرائد طارق مدحت معاون المباحث كالتالي: الضحية أصاب طفلة 4 سنوات تدعى دينا منذ 4 سنوات بطلق ناري في العين، ما تسبب في إصابتها بالعمي، وتوفيت عقب الإصابة بعام، بعدما تعرضت لصعق بالكهرباء في أثناء تشغيلها لمروحة في الشقة، ومنذ وفاة الطفلة ووالدها يبحث عن المتسبب في إصابتها بالعمى (زين)، للانتقام منه، لأنه تسبب في وفاة ابنته؛ لكن زين لم يكن في منزله ولا في "شقته"، كان آنذاك في الحبس يقضي عقوبة 4 سنوات حبس، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

- اتقتل وملحقش يعمل سبوع لابنه:

"زين اتقتل وكان نفسه يعمل سبوع لابنه.. زين كان جدع وطيب.. والناس كلها بتحبته".. بهذه الكلمات بدأ والد الضحية حديثه لـ"الوطن"، قائلًا: "إن ابنه ليس له عدوات مع أحد، ومتزوج منذ 5 سنوات، ولدية ابنة 4 سنوات، وطفل رضيع عمره أيام".

وأضاف الأب: "إحنا كنا بنحضر للسبوع بتاع ابن زين، وفوجئنا بالناس جايه لينا وبتقول زين اتقتل.. 10 شباب قتلوه ومثلوا بجثته في شارع الثلاجة، ورحت أنا وإخواته ولقينا زين غارقا في دمه، ربنا ينتقم من اللي عمله كده، زين ماكنش قصده يصيب حد".

- 4 سكاكين وبندقية خرطوش:

أسلحة الجريمة، طبقًا لما ورد في محضر الشرطة، الذي جاء بأنه بعد إذن النيابة العامة، تم تحديد هوية 5 أشخاص، من المنفذين، بعد فحص مقاطع الفيديو، التي احتوت علي تفاصيل الجريمة، وتمكنت القوات من ضبط 5 متهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث.

- أحكام بالمؤبد للمتهمين:

أحيل المتهمون إلى نيابة حوادث جنوب الجيزة، التي تباشر النيابة التحقيقات، بمعرفة فريق من النيابة تحت رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وعقب ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وأحيلوا للمحاكمة.

وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارا بمعاقة المتهمين صباح اليوم وجاء بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لثلاثة متهمين والسجن 10 سنوات لخمسة متهمين، مع وضعهم جميعا تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.