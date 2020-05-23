قبل حظرها في العيد.. موعد آخر رحلة أتوبيس نقل عام

قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنَّ رحلات أتوبيسات الهيئة ستنتهي الثامنة مساء اليوم، وبعدها تدخل الجراجات لإتمام أعمال الصيانة خلال فترة التوقف في عيد الفطر المبارك من الأحد حتى الجمعة المقبلة وذلك وفق تعليمات رئيس الوزراء.

تكثيف الأتوبيسات قبل الإفطار حتى الساعة الثامنة مساء لاستيعاب الركاب بمختلف الخطوط و منع أي زحام

وأضاف "رزق"، لـ"الوطن" أنَّه سيتمّ تكثيف الأتوبيسات قبل الإفطار حتى الساعة الثامنة مساء لاستيعاب الركاب بمختلف الخطوط و منع أي زحام، وفي الثامنة ستنتهي رحلات كل الأتوبيسات وتدخل الجراجات حتى يتمكن السائقين والمحصلين من العودة إلى منازلهم قبل انطلاق الحظر.