إعصار إمفان يؤثر على 10 ملايين شخص في بنجلاديش

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن التقارير الأولية تفيد بأن إعصار "أمفان" الذي ضرب مناطق بين الهند وبنجلاديش أثر على نحو 10 ملايين شخص في بنجلاديش، وأنه في الوقت الذي 72 شخصا لقوا حتفهم في الهند، و25 آخرين في بنجلاديش، كما فقدت نحو نصف مليون أسرة منازلها.

وذكر المكتب، في بيان وزعه اليوم في جنيف، أن العاصفة التي ضربت تلك المناطق جاءت مع رياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت في دمار المحاصيل إضافة الى انقطاع التيار الكهربائي عن المدن والبلدات، التي يعمل الكثير منها في مكافحة وباء كورونا، لافتا إلى وجود نحو 26 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس في بنجلاديش، ونحو 400 حالة وفاة.

وأوضح المكتب الأممى، أن حكومة بنجلاديش أجلت نحو مليونى شخص قبل بدء العاصفة حيث جرى إنشاء قرابة 12 ألف ملجأ من الأعاصير تحوي معدات الوقاية من فيروس كورونا في حين جرى إجلاء نحو مليون شخص في الهند، ومن المتوقع أن يكون لدخول المياه المالحة تأثيرا شديدا على سبل العيش فى تلك المناطق خلال العامين أو الثلاث القادمة، ويعمل شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني والسلطات الحكومية لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.