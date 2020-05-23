غدا.. كنيسة القيامة في القدس تعيد فتح أبوابها بعد شهرين من الإغلاق

تفتح كنيسة القيامة بالقدس أبوابها، غدا، مع الالتزام بشروط الأمان الصحية، بعد شهرين من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي، في وقت سابق، إن ضرورة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للمصلين والزائرين من كل الطوائف 50 شخصا في كل كنيسة في آن واحد، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

كانت كنيسة القيامة بالقدس، أغلقت أبوابها أمام الأقباط في مارس الماضي؛ للمرة الأولى منذ 100 عام، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.