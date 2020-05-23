نجل أمير الكويت يتوعد فجر السعيد بالمتابعة القضائية إثر "تغريدات مسيئة"

قال وزير الدفاع الكويتي السابق ناصر صباح الأحمد الصباح، إنه ينوي مقاضاة الإعلامية فجر السعيد، بعد تغريدات لها "تنال من سمعته وكرامته".

وكتب الوزير السابق على "تويتر": "أجري حاليا مناقشة مع بعض المستشارين القانونيين بشأن التغريدات التي وجهتها السيدة فجر عثمان السعيد لي عبر حسابها في تويتر، والتي تضمنت اتهامات تنال من سمعتي وكرامتي وبالأخص ما ذكر بشأن تشويه صورة دولة الكويت"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "أما فيما يخص التغريدة التي ذكرت فيها دفعها هي وآخرون غرامة قدرها 24000 دينار كويتي، فهي غير صحيح جملة وتفصيلا وتضمنت خلطا ما بين العقوبة الجزائية (الغرامة) وبين التعويض المؤقت عن الضرر الأدبي وقدره 5001 دينار كويتي بالتضامن مع آخرين، والذي اكتفيت به ولم أرفع الدعوى بطلب التعويض النهائي".

وعلقت السعيد على تغريدات الوزير بالقول: "لماذا لا تترك مناقشاتك، أطال الله في عمرك، إلى ما بعد العيد، الساعة 3:35 فجرا وأنت تجري مباحثات مع مستشاريك القانونيين بخصوص تغريداتي".

كانت السعيد أشارت سابقا إلى أن أحد المسؤولين الكبار يشغل منصب وزير يقف وراء قرار منع دخولها الكويت، ونوهت بأن المناصب لا تدوم وتاريخها الإعلامي الذي يمتد لـ30 عاما يشهد لها.