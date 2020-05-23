قبل حظرها لمدة 6 أيام.. موعد قيام آخر قطار للوجهين البحري والقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن قيام آخر الرحلات المتوجهة إلى الوجه القبلي، في الساعة 3.5 عصراً، و4 عصراً، فيما تقام آخر الرحلات للوجه البحرى في الساعة 4 عصراً، والساعة 5 عصراً، والساعة 6 مساءً، أما رحلات قطارات الضواحي فأخرها الساعة 7 مساءً، وذلك قبل حظر حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحرى لمدة 6 أيام، بداية من صباح غداً الأحد وحتى الجمعة المقبلة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بكامل طاقتها، حتى يتثني لجميع المسافرين قضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع آسرهم، موضحاً أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، لافتاً إلى أنه سيتم تعقيم وتطهير جميع القطارات العاملة خلال توقف حركة القطارات ضد كورونا.

وقال رسلان، في تصريحات ل"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية، لافتا إلى أن الهيئة سعت إلى تحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحا أن فيروس كورونا المستجد لن يؤجل توريد نحو 33 عربة قطار جديدة ضمن صفقة 1300 عربة قطار للركاب آواخر يونيو المقبل، والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة "ترانسماش" الروسية، الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، يونيو المقبل.

وأكد أن هيئة السكك الحديدية قامت بإجراء تجارب التشغيل على الشبكة للعربة النموذج التي وصلت الشهر الماضي، لافتاً إلى أن باقي العربات ستصل على دفعات وفقاً للجدول الزمني وبمعدل 35 عربة شهريا، كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث البنية التحتية لمنظومة السكك الحديدية كاملا، لحدوث طفرة كبيرة بالمنظومة.

وصرح بأن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة، و500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.