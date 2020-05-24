حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يحب تقديره لذاته، ويحب من يقدره، وهذه الصفات لا تنطوي تحت مسمى النرجسية، بل أنّ قدراته وإجادته لعمله يجعله بدائرة الفخر بما يصنع.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح مرحة وطاقة عاطفية وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.