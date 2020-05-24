حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل رجل برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المال واليوم يطالبك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتستخدم منطقا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.