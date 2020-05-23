النسر الطائر وبراد الشاي والعقرب.. ظواهر فلكية تظهر في عيد الفطر

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الكواكب الثلاثة المشتري وزحل والمريخ على استقامة واحدة تقريبا وفوقهم المجموعة الشهيرة النسر الطائر وألمع نجومه الطير.

وأضاف "تادروس"، أن سماء القاهرة في عيد الفطر المبارك 2020 في السابعة مساء من ليلة العيد 23 مايو، وباتجاه الغرب ستكون بداية غروب هلال القمر وفوقه تماما كوكبي الزهرة وعطارد، وفي الثانية صباحا من فجر يوم العيد 24 مايو وحتى شروق الشمس، وباتجاة الجنوب الشرقي نجد الكواكب الثلاثة المشتري وزحل والمريخ على استقامة واحدة تقريبا وفوقهم المجموعة الشهيرة النسر الطائر وألمع نجومه الطير.

وتابع بأنه في اتجاه الجنوب وفي الموعد نفسه نجد مجموعة القوس المعروفة باسم براد الشاي ومجموعة العقرب وألمع نجومه قلب العقرب وهو نجم أحمر اللون.