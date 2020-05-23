"البترول": حفر 11 بئرا استكشافية باستثمارات 314 مليون دولار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة لتنمية موارد مصر من الغاز حققت أهدافها خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث زاد ضخ استثمارات الشركات العالمية فى مصر، والإسراع بوضع حقول الغاز بالمياه العميقة على الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات إنتاج للغاز فى تاريخ مصر والاكتفاء الذاتى.

وتلقى «الملا» تقريراً من المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة مؤشرات الأداء لصناعة الغاز الطبيعى خلال العام المالى الحالى 2019/2020 خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى أبريل ٢٠٢٠، حيث أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من حفر 10 آبار استكشافية، وجارٍ حفر بئر أخرى بإجمالى استثمارات 314 مليون دولار.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى، وجارٍ الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقيتين، مشيراً إلى أن إجمالى الاستثمارات لهذه الاتفاقيات يبلغ كحد أدنى نحو 975 مليوناً ومنح توقيع 46 مليون دولار، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على 7 اتفاقيات أخرى جديدة بإجمالى استثمارات 690 مليون دولار ومنح توقيع 19 مليون دولار.

وأشار إلى أن متوسط معدلات الإنتاج المتاح حالياً من الغاز الطبيعى نحو 7٫2 مليار قدم مكعب يومياً، موضحاً أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بحقول جنوب غرب بلطيم وقصر وجنوب دسوق وابن يونس وشرق جنوب أبوالنجا وفارسكور، واستكمال 4 مشروعات أخرى هى المرحلة الثانية من حقل كاموس، وحقل دسوق المرحلة ب، والمرحلة الثانية من حقل ظهر العملاق، والمرحلة التاسعة ب بمنطقة البرلس غرب الدلتا.