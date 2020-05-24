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إسلام إبراهيم لكاملة أبوذكرى عن "100 وش": شكرا إنك آمنتي بموهبتي

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أحمد حامد دياب
12:32 ص | الأحد 24 مايو 2020
اسلام إبراهيم وكاملة أبوذكرى

اسلام إبراهيم وكاملة أبوذكرى

قدم الفنان الشاب إسلام إبراهيم الشكر للمخرجة كاملة أبوذكرى وذلك بعد مشاركته في بطولة مسلسل "بـ100 وش".

وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": مش عارف أبدأ منين بس شكرا على كل حاجة شكرا إنك أمنتي بيا وبموهبتي واتمسكتي بيا في بداية المسلسل رغم صعوبة ظروفي ومقولتيش ده هيعطلني فبلاش منه".

وأضاف: "شكرا إنك كنت في ضهري في كل مشهد عملته سواء كوميدي ولا تراجيدي وخليتي الناس تشوفني بشكل مختلف".

وتابع: "شكرا إنك أمينة على كل ممثل في العمل كأنه بطل العمل مفيش فرق بين نجم وأي ممثل تاني كلهم سواسية كلهم بيتعاملوا بشكل لطيف طالما بيحترموا شغلهم ومواعيدهم".

واستطرد: "شكرا إنك عمرك ماقفلتي بابك في وش أي ممثل بيناقشك في أي تفصيلة تخص دوره حتى في عز ما انتي مضغوطة ومشغولة".

وأضاف: "شكرا أن لسه في منظومة عدل ونضافة وانتصار للموهبة جوه الوسط الفني شكرا إنك أنقذتي شغفي وحبي للمهنة في الوقت المناسب وخلتيني أشتغل وأنا مغمض وأركز في دوري وبس".

واختتم: "شكرا كاملة أبو ذكري، مصر كلها بتشكرك على السعادة اللي زرعتيها في كل بيت رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها".