إسلام إبراهيم لكاملة أبوذكرى عن "100 وش": شكرا إنك آمنتي بموهبتي

قدم الفنان الشاب إسلام إبراهيم الشكر للمخرجة كاملة أبوذكرى وذلك بعد مشاركته في بطولة مسلسل "بـ100 وش".

وكتب إبراهيم عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": مش عارف أبدأ منين بس شكرا على كل حاجة شكرا إنك أمنتي بيا وبموهبتي واتمسكتي بيا في بداية المسلسل رغم صعوبة ظروفي ومقولتيش ده هيعطلني فبلاش منه".

وأضاف: "شكرا إنك كنت في ضهري في كل مشهد عملته سواء كوميدي ولا تراجيدي وخليتي الناس تشوفني بشكل مختلف".

وتابع: "شكرا إنك أمينة على كل ممثل في العمل كأنه بطل العمل مفيش فرق بين نجم وأي ممثل تاني كلهم سواسية كلهم بيتعاملوا بشكل لطيف طالما بيحترموا شغلهم ومواعيدهم".

واستطرد: "شكرا إنك عمرك ماقفلتي بابك في وش أي ممثل بيناقشك في أي تفصيلة تخص دوره حتى في عز ما انتي مضغوطة ومشغولة".

وأضاف: "شكرا أن لسه في منظومة عدل ونضافة وانتصار للموهبة جوه الوسط الفني شكرا إنك أنقذتي شغفي وحبي للمهنة في الوقت المناسب وخلتيني أشتغل وأنا مغمض وأركز في دوري وبس".

واختتم: "شكرا كاملة أبو ذكري، مصر كلها بتشكرك على السعادة اللي زرعتيها في كل بيت رغم الظروف الصعبة اللي إحنا فيها".