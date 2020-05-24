رغم المنع.. صلاة عيد وتوزيع عطور في البحيرة

أقام العشرات من أهالى مركز أبو المطامير في البحيرة، شعائر صلاة عيد الفطر صباح اليوم، داخل قريتهم التي تتسم بالطابع الصحراوي، وأمام مسجد القرية المغلق بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ونشر أحد المصلين فيديو لصلاة العيد والتكبيرات التي علّت من خلال مكبرات الصوت، عبر حسابه على فيس بوك.

أحد سكان قرى مركز أبو المطامير، نشر فيديو لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك، التي أقامها عشرات الأهالي في القرية، رغم تحذيرات الدولة، وظهر المصلون في الفيديو وهم يفترشون الأرض بأجولة الحبوب والغلال، وفوقها سجادات الصلاة، وسط تكبيرات العيد ومناقشات جانبية بين بعض المصلين.

وعلّق المصور على الفيديو بلكنته البدوية: "كل عام وأنتم طيبين، صلاة العيد من القرية والمساجد مقفولة بسبب كورونا، وربنا يزيح الغمة من البلاد ويرفع البلاء"، في الوقت الذي ظهر فيع المصلون وهم يوزعون العطور والروائح على بعضهم، ويطالبون برفع أصواتهم بتكبيرات صلاة العيد.