لا خروقات لصلاة العيد بكفر الشيخ.. والتكبيرات من ميكروفونات المساجد

أكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عدم حدوث خروقات فيما يخص غلق المساجد، وتوجيهات الوزارة بنقل تكبيرات العيد عبر ميكروفونات المساجد، موجّها الشكر لكل العاملين بحقل الدعوة، الذين حرصوا على التواجد بمساجدهم من طلوع الفجر وحتى الانتهاء من بث التكبيرات.

وأوضح الفقي، أنّ أهالي المحافظة ضربوا مثلا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجّهت بها الدولة، لافتا إلى أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، تلقت التقارير من الإدارات المختلفة التي أكدت جميعها استقرار الأمور.

وهنأ وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة ورجال الشرطة، الذين سهروا الليالي في الحفاظ على أمن البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وسائر البشرية، وأن يرفع الوباء، وتعود المساجد لاستكمال مسيرتها.