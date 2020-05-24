"محمود" يتخلص من حياته بمبيد حشري.. والسبب فتاة

لقي شاب مصرعه عقب انتحاره بتناول مادة سامة، في قرية بيت علام دائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتبين من التحريات، أن المتوفى كان يريد خطبة إحدى الفتيات لكن والده رفض، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد ورود إشارة من مستشفى جرجا المركزي، بوصول "محمود.ع.أ" 21 عاما، عامل، يقيم بناحية بيت علام دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد عزت سليمان، رئيس مباحث مركز جرجا، وبسؤال والدته "سناء.ع.ع"، 55 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية قررت قيام نجلها المذكور بالإقدام على الانتحار بتناول مبيد حشري بالمنزل لمروره بحالة نفسية سيئة، لرغبته في خطبة إحدى الفتيات ورفض أهليته ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.