مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها أول ايام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مخابز القاهرة تعمل بكامل طاقتها مع أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين مشيرًا إلى توافر أرصدة كافة من الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية إحتياجات المواطنين .

طالب محافظ القاهرة، مديرية التموين بمتابعة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين، لشن حملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.