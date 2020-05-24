ضبط طن ونصف سلع غذائية مجهولة بمصنع حلويات غير مرخص بشبرا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجاري واستغلال السلع؛ أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لأحد مصانع الحلويات الشرقية كائن بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية "الشيكولاته، شرائح الأناناس" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات مدون عليها بعض الأسماء التجارية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المتحرى عنه، وضُبط بحوزته كمية قدرها 1,540 طن سلع غذائية عبارة عن "سجق، جبن موتزريلا" مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج".

كما تم ضبط 35200 قطعة سلع غذائية "شيكولاته، شرائح أناناس" مدون عليها اسم تجارى "منتج نهائي"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.