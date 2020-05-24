ضبط نحو 8 أطنان دقيق مدعم بحدائق القبة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤول عن مخزن دقيق سياحي، كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق، لحيازته كميات كبيرة من الدقيق الفاخر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 11 طن دقيق فاخر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط سائق حال تواجده بدائرة قسم السلام أول، مُستقلا سيارة مُحمل عليها 7050 طن دقيق بلدي مدعم، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من أحد المطاحن بالاتفاق مع بعض العاملين بالمطحن، جارٍ تحديهم وضبطهم، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.