ضبط 5600 كمامة طبية بالسويس

فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام (صاحب محل منظفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (5600 كمامة طبية - 1600 قفاز يدوى طبى - 20 لتر كحول سائل - 5لتر كحول جل - 16 لتر كلور منظف - 35 عبوة مُطهر - 9 عبوات كحول طبى - 45 لتر جل مُطهر - 100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.