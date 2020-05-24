خلال 24 ساعة ضبط 269 مخالفة لقرار الحظر فى مجال غلق المحال

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"..

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (269) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية. تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.