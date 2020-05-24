أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 91 حكم قضائي خلال الـ 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها )إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (3) قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع - ملابس جاهزة" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (600 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام:

ضبط عدد (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (192) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة :

ضبط (1) قضية مواد مخدرة بمضبوطات بلغت (10 جرام لمخدر الهيروين).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (91) حكم قضائى متنوع.تم إتخاذ الإجراءات القانونية

.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.