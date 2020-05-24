السعودية تضبط 5 أطنان مخدرات وتقبض على 174 مهربا في رمضان

أعلن حرس الحدود السعودي، ضبط أكثر من 5 أطنان من المخدرات والقبض على 174 مهربا خلال شهر رمضان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنّ "المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية بالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير)، أسفرت خلال شهر رمضان، عن إحباط عدة محاولات لتهريب طنين و40 كج من مادة الحشيش المخدر و3 أطنان و288 كم من مادة القات المخدر"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أنّه تم "القبض على المتورطين فيها وعددهم 174 مهربا، بينهم 71 متهما من الجنسية اليمنية، و54 متهما من الجنسية السعودية، و43 متهما إثيوبي الجنسية، و6 متهمين من الجنسية الصومالية، بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، والقبض عليهم وبحوزتهم الممنوعات رغم مقاومتهم لرجال حرس الحدود وتبادل إطلاق النار معهم".

وأكدت المتحدث، إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.