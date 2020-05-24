نتنياهو والبرهان يبحثان تعزيز العلاقات بين الاحتلال والسودان

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، تناولت تعزيز العلاقات.

وذكر مكتب نتنياهو عبر فيس بوك، اليوم، أنّ رئيس وزراء الاحتلال "تحدث هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد وعايدهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وتابع المكتب أنّ نتنياهو بحث مع الزعيمين السوداني والتشادي "مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل"، وأكد أنّ دولا إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

وكان نتنياهو التقى البرهان في فبراير الماضي، خلال زيارة إلى أوغندا، وأثار هذا الاجتماع المفاجئ جدلا واسعا في السودان والعالم العربي بشكل عام.