بالصور.. الحريري يخرق تدابير الوقاية خلال عيد الفطر في بيروت

أدى رئيس الحكومة السابق، ​سعد الحريري​، اليوم، صلاة ​عيد الفطر​ في جامع بمنطقة ​طريق الجديدة​ وسط بيروت بحضور رجال ​الدين​ والمصلين وحشد من المؤيدين.

وألقى خطبة العيد المفتش العام المساعد لدار الفتوى الشيخ الدكتور حسن مرعب الذي تحدث فيها عن معاني العيد وأهمية أن "يفرح المسلمون بإتمام نسك من أنساك الله عز وجل، على الرغم من كل الشدائد والمحن"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وقال: "سنبقى الأمة الشامخة والصامدة، ونحن لسنا طائفة بل أمة، ونحن الذين عرفنا في هذا البلد بأم الصبي وبأن صدرنا يتسع للجميع ونستوعبهم، ومهما حملنا الآخرون نتحمل ونبرز لهم جميعا أننا نحن أبناء هذا الوطن ورعاته والمحافظون على سلمه وأمنه، ونحن الذين قدموا الشهداء في سبيل هذا البلد، وسفكت دماؤهم وقدموا أغلى ما عندهم ليبقى هذا البلد، ومن قدم الشهداء والأرواح يهون عليه أن يقدم أي شيء".

بعدها زار الرئيس الحريري ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، وقرأ مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد الطيف دريان وعدد من المشايخ الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.