في ذكرى وفاة إسماعيل يس.. سعاد مكاوي تتحدث عن أول لقاء بينهما

يعد الفنان إسماعيل ياسين واحد من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، تميز بتقديمه الكوميديا بشكل مختلف عما سبقه واستطاع أن يخلد أعماله وبصماته الفنية في تاريخ الفن العربي.

وخلال مشواره الفني قدم إسماعيل ياسين العديد من الأعمال الفنية سواء بالسينما أو المسرح، وبالرغم من موهبته القوية في التمثيل إلا أنه قدم العديد من المونولوجات بصوته بشكل منفرد أو بصحبة أحد الفنانين.

ومن أبرز الفنانات اللاتي قدمن مونولوجات بمشاركة إسماعيل ياسين هي الفنانة سعاد مكاوي حيث قدما سويا العديد من الأفلام السينمائية الناجحة وعدد من المونولوجات كان من أشهرها "عايز أروح".

وفي لقاء تلفزيوني نادر تحدثت الفنانة سعاد مكاوي عن أول مرة التقت بها بالفنان إسماعيل ياسين كانت في عام 1950 بمشاركتهما في فيلم "بنت المعلم" من تأليف وإخراج عباس كامل، وبأنها جسدت أمامه شخصية خطيبته، وقدما خلال أحداث الفيلم عدد من المونولوجات بمشاركة الفنان شكوكو.

وأضافت الفنانة سعاد مكاوي أنهما منذ نجاحهما في هذا الفيلم والتفت إلى الثنائي أغلب المخرجين والمنتجين، وحينها تعاقد معها الفنان والمنتج أنور وجدي على ثلاثة أفلام يكون بطلاها إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي، ولكن لم ينفذ سوى فيلم واحد نظرا لوفاته ولكن تنبه لهما الموسيقار محمد عبدالوهاب ليشاركا في فيلم "بلد المحبوب" ويقدما عددا من المونولوجات.

وأكدت سعاد مكاوي أن الفنان إسماعيل ياسين كان يحب أسرته وبيته بشكل كبير، لدرجة أنه لا يتناول الطعام خارج منزله وكان خلال تصوير العمل لو وجد وقت يذهب إلى منزله ثم يعود لاستكمال التصوير.

ورحل الفنان إسماعيل ياسين في مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1972 نتيجة أزمة قلبية عن عمر يناهز 60 عاما، تاركا رصيدا فنيا قارب الـ250 عملا فنيا.