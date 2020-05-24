وكيل البرلمان: "النواب" يناقش مشروع الموازنة الجديدة عقب إجازة العيد

طالب النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الشعب المصرى بضرورة استغلال إجازة عيد الفطر المبارك وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار "الشريف "في تصريح ل"الوطن" إلى أهمية تطبيق التباعد الاجتماعي بين الأسر، خاصة في فترة الأعياد، لتجنب تزايد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال: الشعب المصرى مر بكثير من المحن، وهذه المرة نحتاج إلى التكاتف والتلاحم لعبور هذة الأزمة المرضية والتي يواجهها العالم أجمع، عشان كده لازم نقعد في البيت لمساعدة الدولة وأنفسنا، خاصة أن هذا المرض ليس بعيدا عن أي شخص.

وحرص "الشريف"، على توجيه التهاني للأهل والأقارب والأصدقاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وحول جدول أعمال البرلمان عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، قال وكيل أول مجلس النواب: المجلس سيبدأ مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020_2021، لافتا إلى أنه لم يرد من الحكومة إلى المجلس أية مشروعات قوانين جديدة .

واستطرد الشريف: موازنة العام المالي الجديد تأتي في إطار ظروف اقتصادية صعبة على الدولة المصرية والتي تحتاج من الجميع الوقوف بجوارها .